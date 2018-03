VerkiezingsVlog #7: slechtste campagnefilmpje ooit en fietsen in Utrecht

Het krokusreces maakte van Den Haag deze week een oase van rust. Reden temeer voor vloggers Xander van der Wulp en Vincent Rietbergen om hun licht op te steken in Utrecht. En daar "deden ze iets met fietsen". Logisch, want in Utrecht staat de (bijna) grootste fietsenstalling ter wereld, waar eind 2018 ruimte moet zijn voor 12.500 fietsen. Voor Xander en Vincent is de stalling nu in ieder geval al groot genoeg om er te verdwalen.

Naast fietsen zijn ook auto's en de milieuzone voor Utrechters belangrijke thema's. Xander en Vincent gaan erover in gesprek met lijsttrekkers van onder andere de VVD en GroenLinks, die lijnrecht tegenover elkaar staan. Wel weet de VVD-voorman er en passant nog een woordgrap in te... fietsen. "Er is niks mis mee dat je investeert in de fiets, alleen je mag de auto niet links laten liggen."

Verder in VerkiezingsVlog #7: een verkiezingskrant in gewone taal, het beste én het meest verwarrende campagnefilmpje tot nu toe en de stereotoren van de jongste lijsttrekker in Utrecht.