Ruim 170 vluchten geschrapt op Schiphol

Vanwege de harde oostenwind zijn vandaag opnieuw meer dan honderd vluchten van en naar Schiphol geschrapt. Daarnaast werden tal van vluchten van en naar Groot Brittannië en Ierland geannuleerd omdat het daar zeer slecht weer is.

In totaal zijn vandaag 173 vluchten geannuleerd. Gisteren waren dat er 178.

Het is de tweede achtereenvolgende dag dat Schiphol wegens harde wind slechts een deel van de start- en landingsbanen kon gebruiken. Een groot deel van de dag waren maximaal twee start- en landingsbanen beschikbaar. Normaal gesproken zijn dat er drie of vier tegelijk. Rond 17.30 uur vanmiddag was de wind zodanig geluwd dat Schiphol een derde baan kon openstellen.

Zijwind

Het probleem zit 'm in de zijwind, zegt luchtvaartverslaggever Doron Sajet van NH Nieuws. "Als die op bijvoorbeeld de Polderbaan te hard is, zie je dat vliegtuigen doorstart op doorstart moeten maken - en uiteindelijk soms moeten uitwijken."

Ook de hevige sneeuwbuien in Groot- Brittannië en Ierland zorgen voor problemen in de luchtvaart. Zo zijn vandaag alle vluchten van en naar Londen, Dublin en Edinburgh geannuleerd.

Riley

Daarnaast heeft het noordoosten van de Verenigde Staten last van de storm Riley. Ook dat leidt tot het schrappen van vluchten, onder andere van en naar New York.

De verwachting is dat door het aanhoudend slechte weer in Groot-Brittannië, Ierland en langs de oostkust van de Verenigde Staten ook morgen vluchten geannuleerd worden.