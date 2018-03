Man uit Almere in België veroordeeld voor misbruik jongens

Een 32-jarige Nederlander uit Almere is in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar cel voor seksueel contact met minderjarige jongens. Hij moet dertig maanden de cel in, de rest van de straf is voorwaardelijk.

Hij stuurde via Facebook seksueel getinte berichten aan zes Belgische jongens en met een van hen, een jongen van 13, had hij in zijn auto daadwerkelijk seks. De familie van de jongen kwam daarachter en deed aangifte. Daarna lokte de Belgische politie de man in de val met een nieuwe ontmoeting met de jongen, waarbij niet de jongen maar de politie opdook.

Uit onderzoek bleek dat de man op Facebook contact zocht met jongens. Hij gebruikte een valse naam en deed zich jonger voor dan hij was. Hij wisselde naaktfoto's en -video's uit en drong bij sommige slachtoffers aan op een ontmoeting.

De Almeerder moet zich van de rechter na zijn straf laten behandelen en mag geen contact meer hebben met minderjarigen. De behandeling krijgt hij in Nederland.