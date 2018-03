Regeringspartijen prijzen timing Rutte; oppositie teleurgesteld

De regeringspartijen in de Tweede Kamer reageren positief op de speech van Rutte over de toekomst van de EU. VVD-Kamerlid Mulder vindt het goed dat Rutte een "pragmatische visie ferm uitdraagt". Volgens Mulder wordt Europa geloofwaardiger door daadkracht en worden op die manier de zorgen van de bevolking weggenomen.

Kamerlid Omtzigt van coalitiepartner CDA zegt dat Rutte heeft gesproken als een Europees staatsman en dat hij "keurig binnen de lijntjes" van de afspraken in de coalitie is gebleven. Omtzigt prijst ook de timing van Rutte. Volgens hem is het goed dat hij aan belangrijke Europese leiders als Merkel en Macron duidelijk maakt wat volgens hem de voorwaarden zijn om Europa goed te laten functioneren.

Initiatief naar zich toe

Ook D66, van de regeringspartijen het meest Europees gezind, is tevreden. Kamerlid Verhoeven spreekt van een pro-Europese speech, waarmee Nederland op een goed moment laat zien wat het verwacht van de EU. Volgens Verhoeven is Rutte op sommige punten nog wat "zuinig", en zijn de plannen inhoudelijk niet verrassend, maar trekt de premier het initiatief naar zich toe door met eigen voorstellen te komen.

ChristenUnie-voorman Segers vindt het goed dat Rutte heeft benadrukt dat de EU er is voor de lidstaten en voor de burgers en niet andersom. Ook volgens de ChristenUnie biedt Rutte "tegenwicht aan de as Parijs-Berlijn".

Tekenen bij het kruisje

De oppositiepartijen zijn een stuk kritischer. Volgens de PVV is de speech van Rutte hypocriet. "De man die hamert op 'afspraak is afspraak' in de EU heeft in Nederland al zijn beloftes verbroken", zegt Kamerlid Maijer. Zij denkt dat Rutte uiteindelijk zal "tekenen bij het kruisje richting federale eindbestemming".

De SP prijst Rutte er wel voor dat hij het primaat van de lidstaten benadrukt. De partij is het er ook mee eens dat er geen extra geld naar de Europese begroting moet gaan. Maar Kamerlid Leijten vindt ook dat Rutte te veel hamert op het nog vrijer maken van de Europese markt en beschermingsconstructies wil opheffen. Volgens haar heeft hij te weinig aandacht besteed aan de rechten van werknemers.

Met veel bombarie aangekondigd

GroenLinks vindt de "met veel bombarie aangekondigde speech" tegenvallen. Volgens partijleider Klaver komen de uitspraken van Rutte neer op een samenvatting van wat Nederlandse ambtenaren in Brussel al langer naar voren brengen. "Bij Rutte draait de EU enkel om eigenbelang en geld verdienen."

PvdA-leider Asscher hoopt dat de mensen die de speech in Berlijn hebben bijgewoond geen duur kaartje hebben gekocht. Ook volgens Asscher is het goed dat de premier het initiatief neemt, maar hij vindt het geen inhoudelijk sterk verhaal. De PvdA had ook graag gezien dat Rutte had aangegeven hoe de EU werknemers bescherming kan bieden.