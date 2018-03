Kamerlid redt brievenbus in Fries gehucht

Van der Molen woont zelf een paar kilometer verder naar het zuiden, in Leeuwarden. Hij maakte zich zo veel zorgen over het besluit van PostNL om de brievenbus weg te halen, dat hij eerder dit jaar Kamervragen aan staatssecretaris Mona Keizer stelde.

Bij Omrop Fryslân wijst Van der Molen erop dat de dichtstbijzijnde brievenbus in Stiens staat, zes kilometer verderop. Er is ook een brievenbus aan de overkant van de Dokkummer Ee, maar die is alleen per pont bereikbaar. De pont vaart alleen zomers.

Garantie

PostNL is in mei 2016 begonnen met het weghalen van ongeveer de helft van de 19.000 brievenbussen in Nederland. Het postbedrijf wijst erop dat steeds minder mensen brieven versturen. Tegelijkertijd garandeert PostNL dat je binnen de bebouwde kom nooit verder dan een kilometer naar een brievenbus hoeft te lopen.

Het postbedrijf heeft Van der Molen per mail laten weten dat de brievenbus in Tichelwurk blijft. CDA-staatssecretaris Keizer heeft de schriftelijke vragen van Van der Molen nog niet beantwoord.