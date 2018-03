Nog nooit een curlingsteen gegooid en toch aan het NK meedoen

Langs de kant van het ijs staan meer dan honderd toeschouwers om de curlers aan te moedigen. Dagmar van Stiphout, een van de organisatoren van het sportevenement, ziet dat de populariteit van curling in Nederland in de lift zit.

"Wij willen curling op een steenworp afstand van iedere Nederlander brengen. Op dit soort momenten merk je dat de aandacht van curling heel erg groot is geworden en groter wordt."

De aandacht voor de Olympische Spelen in Pyeongchang, waar ook gecurld werd, heeft zeker bijgedragen aan de populariteit van de sport in Nederland. Dat geldt ook voor de televisieshow De Curling Quiz (AVROTROS), die elke zondag 800.000 tot 1 miljoen tv-kijkers trekt.

Behoorlijk zwaar

Ook burgemeester Van der Kolk van de gemeente Twenterand, waar Vriezenveen onder valt, waagt een poging een steen over het ijs te schuiven. Ondanks luid gejuich van de toeschouwers krijgt ze het projectiel nauwelijks drie meter vooruit. "Zo'n steen is behoorlijk zwaar", zegt ze. "Je moet een bepaalde handigheid hebben en die heb ik nog niet."

Het NK zou eigenlijk gisteren gehouden worden, maar toen was het ijs nog niet dik genoeg. "Gisteren was het ijs acht centimeter. Maar omdat dat we de afgelopen periode zoveel aanmeldingen hebben gehad, moesten we letten op de veiligheid. Dan maar een dag later", zegt Stiphout.