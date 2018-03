KNMI waarschuwt voor gladheid, ook morgenochtend

In een groot deel van het land kan het vanavond en vannacht lokaal glad zijn door sneeuw en soms ook ijzel. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt in de zuidelijke provincies en Zuid-Holland al sinds het begin van de avond; voor Utrecht en Gelderland geldt code geel vanaf 22.00 uur.

Er trekken nu sneeuwbuien over het land, die in het zuiden al lokaal tot een sneeuwdek van een paar centimeter hebben geleid. Daarvoor ijzelde het enige tijd in Zeeland, waardoor sommige wegen spekglad werden. Ook vannacht kan het in de zuidelijke provincies nog ijzelen, waarschuwt het KNMI.

Strooikaart

Op de strooikaart van Rijkswaterstaat is te zien dat er vanavond de eerste uren vooral is gestrooid op snelwegen in het zuiden van het land en in de provincies Zuid-Holland en Overijssel. Later kwam ook de provincie Noord-Holland erbij.

De sneeuw zal het noorden waarschijnlijk nauwelijks bereiken. Toch geldt in de drie noordelijke provincies vannacht ook code geel; niet vanwege gladheid, maar vanwege de extreme lage gevoelstemperatuur van -15 graden of kouder.

Code geel geldt in de noordelijke provincies tot 09.00 uur morgenochtend, in het midden (inclusief Overijssel, Flevoland en Noord-Holland) tot 12.00 uur en in het zuiden tot 11.00 uur.