KNMI waarschuwt voor gladheid door ijzel en sneeuw

Het kan vanmiddag, vanavond en vannacht plaatselijk glad worden in grote delen van het land. Er is kans op sneeuw en lokaal moet rekening gehouden worden met ijzel. Het KNMI heeft om die reden code geel afgekondigd voor het hele land, behalve voor de noordelijke provincies.

Volgens Weerplaza komt er de komende uren ijzel voor in Zeeland; op Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland zorgt een gebiedje met lichte regen en motregen voor verraderlijke gladheid. Later gaat die neerslag over in lichte sneeuwval.

De sneeuw, die vanuit Belgiƫ het land in trekt, breidt zich vanavond verder naar het noorden uit. Vanavond is er ook in het midden van het land kans op enige sneeuw. Het uiterste noorden blijft waarschijnlijk sneeuwvrij. Omdat de temperaturen nog ver onder het vriespunt liggen, kan het glad worden.

Langere files

De ANWB zegt dat het verkeer in het zuiden van het land rekening moet houden met langere files en gladheid. Voor de Randstad verwacht de verkeersdienst minder problemen.

Ook voor morgenochtend waarschuwt het KNMI voor gladheid en is code geel van kracht, ook in het noorden. Code geel geldt in het noorden tot 09.00 uur en in het midden tot 04.00 uur vannacht. Code geel is in de zuidelijke provincies van kracht tot 01.00 uur.