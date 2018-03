Podcast #DeDag: alles over de Inlichtingenwet en wat doet de maffia in Nederland?

Wat moet je weten voordat je op 21 maart dat stemhokje instapt? Naast het kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen mag je dan namelijk ook je duit in het zakje doen over de nieuwe inlichtingenwet. Waar gaat het over?

In De Dag sprak presentator Winfried Baijens met Wil van der Schans, samensteller van Reporter Radio en onderzoeksjournalist die helemaal in deze nieuwe wet is gedoken. "Er is heel weinig kennis op dit gebied en er gaan veel meningen rond", vertelt hij in de podcast. Hij heeft het gratis boekje Laat je niet meeslepen geschreven en heeft daarvoor met allerlei deskundigen gesproken.