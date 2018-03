Werkstraf voor appende fietsster die vrouw met rollator doodreed

Een 24-jarige vrouw uit Arnhem is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een dodelijk ongeluk. De Arnhemse reed vorig jaar juni in Velp een vrouw met een rollator aan doordat ze met haar telefoon bezig was.

De 83-jarige vrouw liep een schedelbasisfractuur op en brak haar bekken op drie plaatsen. Twee dagen later overleed ze in het ziekenhuis, volgens justitie en nabestaanden aan haar verwondingen.

Seconden

De verdachte verklaarde twee weken geleden voor de rechter dat het slachtoffer plotseling het fietspad op liep. Zij zou tegen haar zijn opgebotst omdat ze net haar telefoon aan het opbergen was. Daarbij zou ze een à twee seconden niet hebben opgelet.

De rechtbank vond deze verklaring niet aannemelijk, omdat een getuige zag dat de voetgangster al op het fietspad liep, schrijft Omroep Gelderland.

Tegen de Arnhemse was 180 uur werkstraf of 90 dagen cel geëist. De straf viel lager uit, mede omdat ze een blanco strafblad had.