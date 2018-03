Den Haag en Rotterdam te koud voor lentefeest Holi

De Holifeesten in Den Haag en Rotterdam zijn vanmiddag niet doorgegaan. De organisaties hebben het lentefeest afgelast vanwege de kou en de wind, meldt Omroep West. Er is geen nieuwe datum voor de Holifeesten vastgesteld.

"Dit is ontzettend sneu en jammer voor iedereen, maar we kunnen mensen niet blootstellen aan dit soort omstandigheden," zegt voorzitter van Stichting Holi Samen Den Haag, Amar Soekhlal.

In totaal werden er zo'n 10.000 mensen verwacht bij de festiviteiten.

Tent met verwarming

De organisatie van het hindoefeest had in Den Haag in het park al een grote tent met verwarming neergezet. De festiviteiten hadden zoveel mogelijk daar moeten plaatsvinden, behalve het traditionele gooien met poeder. Dat moest op straat, omdat het te gevaarlijk is om binnen te doen.

De optocht had rond 13.00 uur moeten starten. Honderden hindoes zouden dan door Transvaal trekken. Met Holi Phagwa wordt het nieuwe jaar en de komst van de lente gevierd.

Het feest wordt wereldwijd gevierd en is voor Hindoestanen het begin de lente en een nieuw jaar. Het bekendste element is het gooien met kleurrijke poeders.