Hotelschool neemt maatregelen vanwege ontgroening

Vanwege misstanden tijdens de afgelopen ontgroening weigert Hotelschool Maastricht studentenvereniging Amphytrion de namen en adressen van nieuwe studenten te geven.

Zo kan de vereniging de lichting 2018-2019 niet zelf aanschrijven om ze te werven voor de ontgroening of ze te interesseren voor lidmaatschap.

Aanleiding is een uit de hand gelopen introductieweekend. "Daarbij is iemand flauwgevallen in een warme tent en zijn verschillende studenten uitgescholden. Ook is er iemand geduwd,", aldus Erwin Groenewold van Zuyd Hogeschool.

"Daarnaast was er een studentikoze act met een pop. Dat was geen seksspel, maar als school keuren we dat af," zegt hij tegen 1Limburg.

Wat de opleiding betreft was de afgelopen ontgroening de laatste. Volgens Groenewold is de studentenvereniging er zelf ook ongelukkig mee "dat dingen niet zijn gegaan zoals gepland".