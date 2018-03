Ook OM gaat in beroep in zaak tegen politiemol Mark M.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant gaat in beroep in de strafzaak tegen politiemol Mark M. Hij werd vorige maand veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor onder meer corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Van omkoping werd hij vrijgesproken. Daar is het OM het niet mee eens.

Zelf had M. ook al hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak. Zijn advocaat acht de corruptie niet bewezen.

Volgens M. deed hij de 28.000 zoekopdrachten naar gevoelige informatie uit politieonderzoeken omdat dat een hobby van hem was. Naar eigen zeggen kreeg hij geen geld voor de gelekte informatie en waren de bedragen die hij wel kreeg leningen.

Andere vrijspraken

M. meldde zich maandag bij de politie in Roermond. Vermoedelijk verbleef hij op het moment dat hij werd veroordeeld in Oekraïne met zijn nieuwe vrouw.

Het OM gaat niet alleen in beroep tegen de vrijspraak van omkoping voor Mark M., maar wil ook dat het hof zich opnieuw buigt over de vrijspraken van omkoping tegen drie mannen die als handlangers van M. worden gezien. Het gaat om twee mannen van 39 en 48 uit Veldhoven en een 32-jarige man uit Geldrop. Volgens het OM is er voldoende bewijs tegen hen.