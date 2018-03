Wekdienst 2/3: bekendmaking liedje Songfestival en toespraken May en Rutte

En dan nog dit:

Na bijna dertig jaar presenteerde Kees Driehuis gisteravond zijn laatste Per Seconde Wijzer. "Het is vandaag 1 maart 2018. De dag die de omroepgeschiedenis, nou ja, ingaat als de dag waarop ik mijn 794ste en laatste Per Seconde Wijzer presenteer", zei de 66-jarige Driehuis.

Het is geen geheim dat Driehuis liever niet met pensioen was gegaan, blijkt ook weer als hij het programma afsluit: "U komt terug in het najaar, want u bent jong. Althans jonger dan ik", zegt hij tegen een van de spelers. "En ik kom niet terug na 29 jaar Per Seconde Wijzer. (...) Mijn belofte om te blijven tot mijn 80ste mag ik helaas niet nakomen. Ik zal het gaan missen."