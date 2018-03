Voorzitter Europees Parlement wil premier worden namens partij Berlusuconi

Antonio Tajani is beschikbaar voor het Italiaanse premierschap als zijn partij Forza Italia na de parlementsverkiezingen van zondag de coalitie gaat leiden. Tajani zei dankbaar te zijn dat partijleider Silvio Berlusconi hem voor die functie heeft gevraagd. "Vanaf nu is de beslissing aan onze landgenoten en de president van de republiek", schreef hij op Twitter.

De 64-jarige Tajani is een oude bondgenoot van Berlusconi. Hij was in 1994 een van de oprichters van de partij. Sindsdien is hij vooral in het Europees Parlement actief geweest, waar hij vorig jaar voorzitter werd.

Berlusconi reageerde na de bekendmaking van Tajani op een van zijn eigen televisiestations opgetogen. "Ik weet dat het zonde is om Europa Antonio Tajani te ontnemen, maar het is in het belang van Italiƫ", zei hij volgens persbureau Reuters.

Laatste campagnedag

Vandaag is de laatste dag dat nog campagne gevoerd mag worden voor de verkiezingen. Peilingen zijn in de week voorafgaand aan de stembusgang verboden. Volgens de laatste metingen maakt Forza Italia de grootste kans om de nieuwe premier te mogen leveren.

Silvio Berlusconi kan zelf geen premier worden vanwege zijn veroordeling voor belastingontduiking. Hij mag tot 2019 geen publiek ambt bekleden.