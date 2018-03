Kees Driehuis gaat Per Seconde Wijzer na 794 afleveringen missen

"Het is vandaag 1 maart 2018. De dag die de omroepgeschiedenis, nou ja, ingaat als de dag waarop ik mijn 794ste en laatste Per Seconde Wijzer presenteer." Aan het woord is Kees Driehuis (66) in het spelprogramma dat hij net geen dertig jaar heeft gepresenteerd. De laatste aflevering van dit seizoen luidde zijn pensioen in.

De kijkersvraag staat in thema van zijn afscheid: in welk land was Per Seconde Wijzer voor het eerst op televisie? (Lees verder voor het antwoord)

Eerder dit jaar ging Driehuis al uit dienst bij BNNVARA, na een dienstverband van ruim veertig jaar. Naast Per Seconde Wijzer presenteerde Driehuis ook NOVA en Buitenhof. Ook was hij initiatiefnemer en eindredacteur van Zembla. Verder is hij onder meer redacteur geweest van verschillende programma's van Sonja Barend.