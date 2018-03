Opnieuw grote brand in Deurnese Peel

In natuurgebied de Deurnese Peel in Noord-Brabant woedt voor de tweede keer deze week een grote brand. De brandweer denkt dat het vuur is aangestoken.

Brandweerlieden zijn met vier bluswagens en drie watertanks naar het gebied toe, meldt Omroep Brabant. De omgeving is afgesloten.

Dinsdagavond brak ook brand uit in het natuurgebied. Ook toen was het vuur volgens de brandweer aangestoken. Die brand is nog steeds niet helemaal uit. Er is tot nu toe al twintig hectare bos verloren gegaan.

De brand die vanavond rond 19.30 uur uitbrak woedt bij Helenaveen, zo'n vier kilometer ten zuiden van de vorige brand. Volgens de woordvoerder staat er een gebied van drie hectare in brand. "Blussen heeft weinig zin. We proberen nu te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt."