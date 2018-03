Nieuwe behandeling tegen hepatitis C in basispakket

Een nieuwe behandeling tegen hepatitis C komt in het basispakket van de zorgverzekering. Met onmiddellijke ingang wordt behandeling met het middel Maviret tegen chronische hepatitis C vergoed.

Het Zorginstituut Nederland adviseerde eerder aan minister Bruins voor Medische Zorg om met de fabrikant te onderhandelen over de kosten, omdat die te hoog zouden zijn. Bruins heeft dat gedaan en hij is het nu met de fabrikant eens geworden over een lagere prijs. Zoals gebruikelijk bij dit soort onderhandelingen zijn geen details bekendgemaakt.

Chronische hepatitis C is een ziekte die vaak pas na jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en soms ook tot leverkanker. Door de komst van nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden. Bestaande, intensieve therapie├źn zijn overbodig geworden en er kunnen meer pati├źnten worden geholpen, zegt het ministerie van Volksgezondheid.