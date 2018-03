Drugsmaffia's groeien ongehinderd in dit Zuid-Spaanse stadje

De Spaanse politie is de strijd tegen de drugsmaffia in het zuiden van het land aan het verliezen. Zeker dertig bendes hebben rond de stad La Linea de handel in Marokkaanse hasj in handen en steeds vaker komt ook Colombiaanse cocaïne via de stranden Europa binnen.

Carmen Velayos van de politiebond SUP draait er niet omheen. De drugsbazen hebben alle middelen die de agenten in La Linea nu eenmaal niet bezitten. "Ze hebben speedboten die sneller varen dan de onze. Ze hebben versleutelde telefoons, gebruiken radarinstallaties waarmee ze onze opsporingsdiensten in het hele gebied volgen."

Ze kijkt me vermoeid aan: "De agenten hebben om te beginnen meer mensen, terreinwagens en kogelwerende vesten nodig. Want ook die hebben ze niet." We lopen langs het strand van La Linea de Concepción. De stad grenst aan de apenrots van de Britse kolonie Gibraltar.