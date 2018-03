Frankrijk reageert geschokt op bekentenis massaverkrachter

In Frankrijk is geschokt gereageerd op de bekentenis van een man, die toegeeft zo'n veertig vrouwen te hebben verkracht.

In zijn dorp Pont-sur-Sambre, in het noorden van Frankrijk, wordt met ongeloof gereageerd. "Hij stond bekend als de ideale inwoner", zegt correspondent Frank Renout. "Goed voor zijn vrouw, aangenaam voor zijn kinderen. Hij was ook zeer actief bij de plaatselijke voetbalvereniging, als voorzitter en trainer. Iedereen droeg hem op handen."

De persconferentie waarin de officier van justitie de zaak gisteren naar buiten bracht, werd live uitgezonden op tv.

Jonge slachtoffers

De 56-jarige man zou de verkrachtingen en aanrandingen de afgelopen 30 jaar hebben gepleegd, in Frankrijk en Belgiƫ. Onder zijn slachtoffers waren minderjarige meisjes vanaf 13 jaar.

Hij liep tegen de lamp bij een recente aanranding, net over de Belgische grens. Het slachtoffer kon zijn auto omschrijven, waarna de politie hem oppakte en dna afnam. Daaruit kwam een match voor nog eens negentien onopgeloste zaken. De man bekende daarop verantwoordelijk te zijn voor ongeveer veertig verkrachtingen en aanrandingen.

Volgens de Franse officier van justitie viel de man zijn slachtoffers van achteren aan, met handschoenen en een bedekt gezicht. Hij sloeg vooral 's ochtends vroeg toe. Tijdens de politieverhoren zei hij "gehandeld te hebben door onbeheersbare driften".