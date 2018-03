Musicalbedrijf Van den Ende in de fout bij ontslag 'te jazzy' pianist

Stage Entertainment - het musicalbedrijf van Joop van den Ende - is in de fout gegaan bij het ontslag van een pianist. Het bedrijf moet de man van de rechtbank in Den Haag een vergoeding van bijna 80.000 euro betalen.

De pianist was meer dan 22 jaar in dienst van Stage Entertainment en verzorgde de muzikale begeleiding van meerdere musicals. Hij belandde op een zijspoor nadat hij in 2016 en 2017 was afgewezen bij audities voor de musicals The Lion King en On Your Feet.

'Geen groove'

De audities werd beoordeeld door de musical supervisors van de oorspronkelijke productiebedrijven, Disney en Estefan Estate. Volgens hen speelde de pianist "te jazzy" en met te weinig "groove", waarmee ze een gebrek aan ritmegevoel bedoelden. Hij kreeg nog twee herkansingen aangeboden, maar dat weigerde hij.

Door de afwijzingen heeft de pianist sinds juli vorig jaar niet meer aan een show meegewerkt en daarom wilde Stage Entertainment hem ontslaan. Het UWV weigerde de ontslagaanvraag en daarom stapte het musicalbedrijf naar de rechter.

Niet objectief

Vanochtend oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de pianist "niet op deze manier had mogen worden afgeserveerd". De opzet van de audities en de subjectieve beoordelingen als "jazzy" en "zonder groove" zijn niet objectief genoeg om een muzikant met een lange en goede staat van dienst af te wijzen, zegt de rechter.

Stage Entertainment moet van de rechtbank - boven op de normale ontslagvergoeding van bijna 28.000 euro - een extra vergoeding van 50.000 euro betalen.