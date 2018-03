Crisiskaart gemakkelijker te verkrijgen voor verwarde personen

Mensen die een grote kans hebben om verward te raken, kunnen nu overal in Nederland een crisiskaart krijgen. Dat is een pasje waarop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen wanneer iemand in psychische nood verkeert.

Iedereen met een psychische kwetsbaarheid, een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenafwijking of lichte dementie heeft recht op een crisiskaart. Daarop staat informatie over medicijnen, welke familieleden gebeld moeten worden en hoe anderen zich moet gedragen wanneer het misgaat.

"Mensen gaan zich rustiger voelen en gedragen wanneer zij een crisiskaart op zak hebben", zegt Onno Hoes, initiatiefnemer van de crisiskaart, in het radioprogramma Spraakmakers. "Wanneer iemand in contact komt met jou, weet je welke hulp geboden moet worden. Er staan allemaal persoonlijke gegevens op de kaart die je anders niet weet."