Franse justitie klaagt Marine Le Pen aan om IS-tweets

De Franse justitie gaat Marine Le Pen vervolgen. Aanleiding zijn drie gewelddadige foto's die de leider van de rechts-populistische partij Front National eind 2015 op Twitter plaatste.

De foto's waren van executies door de terroristische beweging IS. Op een ervan stond het onthoofde lichaam van de Amerikaanse journalist James Foley. Le Pen plaatste ze uit woede over een tv-programma waarin het Front National was vergeleken met IS.

"Dit is IS", schreef Le Pen bij de foto's. Ze verwijderde de foto van Foley later, op verzoek van zijn nabestaanden.

Immuniteit

De aanklacht tegen Le Pen is mogelijk doordat ze geen parlementaire immuniteit meer geniet. In november besloot het Franse parlement om die op te heffen vanwege de gewraakte tweets.

In een reactie op het besluit van het Openbaar Ministerie spreekt Le Pen haar opperste verbazing uit. "Ik word aangeklaagd voor het veroordelen van de verschrikkingen van IS", zegt ze tegen het persbureau AFP. "In andere landen zou ik daar een medaille voor krijgen."

Volgens AFP luidt de aanklacht "het verspreiden van gewelddadige boodschappen die terrorisme of pornografie aanmoedigen of ernstige schade aanrichten aan de menselijke waardigheid". Daarop staat een maximale straf van drie jaar cel en 75.000 euro boete.