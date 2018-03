Werkgevers willen, anders dan het kabinet, meer geld voor de EU

Er moet meer geld naar Europa. "Nederland moet bereid zijn om extra geld te betalen", zegt werkgeversvoorzitter Hans de Boer. Hij steunt het kabinetsbeleid om te bezuinigen op onder meer de landbouwuitgaven, maar wil uiteindelijk dat ook ons land er geld bijlegt. Het kabinet staat juist op het standpunt dat er niet meer geld naar Brussel moet gaan en wil de Nederlandse bijdrage niet verhogen.

De Boer zegt in een interview met de NOS dat het geld nodig is voor nieuwe taken. "We moeten de buitengrenzen beschermen. Voorkomen dat er meer migranten naar de EU komen." Tegelijkertijd is er geld nodig om de vluchtelingen een nieuwe toekomst in Afrika te geven. "Perspectief bieden", zo omschrijft de VNO-NCW-voorman het. Hij wil verder extra geld om de concurrentie met China aan te gaan.

Paar centen

Het is volgens De Boer tijd voor een nieuw beleid. "Je kan niet meer zeggen: ik deed het altijd zo, dus de komende tijd doen we het ook maar zo. Nee er moet maximaal bezuinigd worden."

"Het kost een paar centen," legt hij uit, "maar je ziet de meerwaarde van Brussel. Het mag wat kosten. Als blijkt dat op een effectieve manier de grote wereldproblemen vanuit Brussels niveau worden aangepakt, dan moet je bereid zijn om daar op enig moment ook geld bij te leggen."

De Europese regeringsleiders praten dit voorjaar verder over de nieuwe begroting. Het Nederlandse kabinet wil niet opdraaien voor de tekorten die ontstaan, na het vertrek van de Britten. Nederland staat voorlopig vrij alleen in de discussie, omdat veel landen vinden dat de begroting verhoogd moet worden.