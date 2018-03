Brand in autosloperij Hoogezand, medewerkers vast in kantoor

De brand brak uit in een stapel autowrakken die voor de loods lag. Werknemers van het bedrijf ontdekten het vuur, maar konden niet voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een papierstapel.

"We zaten in de kantine en zagen rookpluimpjes, dus we liepen naar buiten. Ik heb direct 112 gebeld", vertelt een werkneemster. "Hier zit je als bedrijf echt niet op de wachten."

Medewerkers vast

Door de brand zaten vier medewerkers van het bedrijf vast in een kantoor. Ze mochten van de brandweer niet naar buiten omdat de brandstapel zich op zo'n 30 meter afstand bevond.

Er waren acht brandweerwagens naartoe. Vanwege de brand was er een NL-Alert afgegeven. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, schrijft RTV Noord.