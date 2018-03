Australische zwemmer (99) vestigt wereldrecord

Een Australiër van 99 mag vlak voor zijn honderdste verjaardag een wereldrecord zwemmen op zijn naam schrijven. Hij wist binnen 56,12 seconden de vijftig meter vrije slag af te leggen op de Gemenebestspelen. De hoogbejaarde George Corones wordt volgende maand 100 en was de enige deelnemer in de leeftijdscategorie 100 tot 104.

De Gemenebestspelen hadden een speciale ronde voor hem ingelast om hem de kans te geven op het wereldrecord op twee afstanden. Naast de vrije slag, maakt hij ook kans op het wereldrecord schoolslag binnen zijn opzienbarende leeftijdscategorie. Die ronde wordt overmorgen gehouden.

Volgens de Australian Dolphins, het nationale zwemteam van Australië, heeft hij geschiedenis geschreven met zijn record. In vergelijking met de snelheden van de Dolphins bleef Corones nog wel wat achter.

Het laatste wereldrecord dat door een Australische zwemmer werd gevestigd, staat op 21,28 seconden in 2008, door Eamon Sullivan. In 2009 werd het huidige wereldrecord van 20,91 seconden gezwommen door de Braziliaan César Cielo Filho.

Bijna zestig jaar pauze

Hoewel Corones als kind en op de universiteit al meedeed aan zwemwedstrijden, nam hij een professionele pauze van bijna zestig jaar. "Door de oorlog kwam alles stil te liggen. Tot ik op mijn tachtigste met pensioen ging zwom ik niet mee met competities", zei hij tegen Australische media.

Corones traint gemiddeld vijf dagen per week en vliegt de hele wereld over om mee te doen aan grote internationale wedstrijden. Vorig jaar deed hij mee aan de wereldkampioenschappen in Italië, waar hij op drie afstanden eerste, tweede en derde werd in de leeftijdscategorie 90 tot 94.

Dit jaar heeft hij ook nog verschillende grote kampioenschappen gepland staan. Hij hoopt ook mee te doen aan het landskampioenschap in Sydney, volgende maand.