'Slachtoffer misbruik Oxfam moest zelf ontslag nemen'

Hulporganisatie Oxfam heeft een medewerker gedwongen om haar baan op te zeggen nadat ze op de Filipijnen seksueel was misbruikt door een collega. Volgens de Britse krant The Guardian blijkt dat uit een uitspraak van een Filipijnse overheidscommissie.

De 45-jarige Aimee Santos zegt dat ze in 2016 was misbruikt door een vrouwelijke collega. Oxfam bevestigt de zaak en zegt dat de dader nooit meer voor de organisatie zal werken.

Santos zelf zegt dat de hulporganisatie de zaak helemaal niet goed afhandelde en haar bleef lastigvallen. Volgens haar was Oxfam "extreem strijdlustig en wraakzuchtig".

Onverklaarbaar vijandig

De Filipijnse commissie voor werkrelaties oordeelde in oktober dat Santos was gedwongen om ontslag te nemen. Volgens The Guardian schrijft het overheidsorgaan dat Oxfam in eerste instantie partij koos voor de aanvaller "omdat haar werk onmisbaar was". Ook was de hulporganisatie "onverklaarbaar vijandig" naar het slachtoffer.

Santos zegt tegen de krant dat ze kort na het misbruik geen aangifte wilde doen bij de politie. Ook meldde ze het incident niet bij de hulporganisatie, omdat ze het gevoel had dat haar managers haar niet zouden steunen.

Ze besloot wel een bemiddelaar in te schakelen om de zaak met de dader uit te praten. "Ze zei dat ze ontslag nam, de mediator zou betalen en zou stoppen met drinken", zegt Santos. "Als het daarbij was gebleven, had ik gerechtigheid gekregen."

Weggepest

Maar toen de dader haar vertrek aankondigde, zegt Santos dat Oxfam haar begon weg te pesten. Santos' takenpakket werd uitgekleed en ze kreeg ineens minder training aangeboden. Santos nam toen zelf ontslag en stapte naar de Filipijnse commissie voor werkrelaties. Die stelde haar dus in het gelijk en oordeelde dat Oxfam haar een vergoeding van dertien maandsalarissen moest meegeven.

Oxfam zegt in een reactie tegen The Guardian dat Santos niet is weggepest. Volgens de organisatie waren er ook klachten tegen haar ingediend en moesten die eerlijk onderzocht worden. Oxfam biedt wel excuses aan voor de veroorzaakte stress. "Het is duidelijk dat we meer moeten doen om ons personeel in deze situaties te steunen."

De hulporganisatie ligt onder vuur sinds bekend werd dat hulpverleners zich in Haïti seksueel hebben misdragen. Kort na de aardbeving in 2010 huurden ze prostituees in, mogelijk ook minderjarige. In de eerste dagen na de berichten verloor de Nederlandse afdeling Oxfam Novib 1700 donateurs.