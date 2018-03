Soms wat problemen door winterkou, maar ook ijspret

Tot slot: een vrachtwagenchauffeur die dinsdag een in een sneeuwbui gestrande motorrijder besloot mee te nemen, is door zijn baas getrakteerd op taart. De trucker zag op een parkeerplaats bij knooppunt Azelo, in de buurt van Hengelo, een man staan die zijn motor niet aan de praat kreeg. Omdat hij, zelf oud-motorrijder, naar Veenendaal moest en de motorrijder naar Ede werd de motor in de vrachtwagen geladen. In Veenendaal werd de motorrijder door iemand opgehaald.

"De vrachtwagenchauffeur is een voorbeeld voor de andere jongens en een bijzondere man", zei zijn baas tegen Omroep Gelderland. "En dus hebben we een taart voor hem geregeld. Maar eigenlijk is het raar dat we iemand helpen in deze tijd zo bijzonder vinden."