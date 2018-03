Psychiatrisch verpleegkundige op spoedeisende hulp 'wil contact maken'

Het UMC Utrecht start vandaag met een proef waarbij psychiatrische verpleegkundigen worden ingezet op de spoedeisende hulp. In de avonden en weekenden gaan zij patiënten helpen die met psychiatrische problemen op de spoedeisende hulp terechtkomen. De proef gaat vier maanden duren.

Internist Bram Vrijsen van het UMC Utrecht zegt dat er bij spoedeisende hulp nu nog niet altijd genoeg kennis is om een patiënt met een acuut medisch probleem en een psychiatrische ziekte goed te helpen. "Wel met het lichamelijke probleem, maar er zit natuurlijk een psychiatrische ziekte aan vast, waar wij als lichamelijke dokters en verpleegkundigen nog niet altijd even goed op ingespeeld zijn."

Een psychiatrisch verpleegkundige heeft die kennis en ervaring wel. Die snapt de medicatie beter en kan beter contact maken met de patiënt. "Als het contact niet goed lukt, dan kunnen we niet zoveel. Lukt dat wel, dan kunnen we begrijpen waarom een patiënt verward is en verward blijft", zegt psychiatrisch verpleegkundige Tim van Nesselrooij.

24 uur per dag

Door verpleegkundigen als Van Nesselrooij in de avonden en weekenden in te zetten op de afdeling, wordt het in het UMC Utrecht 24 uur per dag mogelijk om medisch-psychiatrische zorg te leveren. Het verschil met andere ziekenhuizen, die op gespecialiseerde afdelingen deze zorg bieden, is dat de psychiatrische verpleegkundigen in het UMC naar de patiënten toe komen.

Vanuit de spoedeisende hulp kunnen de verpleegkundigen in het UMC met de patiënt mee naar specialistische afdelingen als die worden opgenomen. De bedoeling is dat de verpleegkundigen in ploegendiensten gaan werken, zodat ten minste één van hen altijd op de spoedeisende hulp aanwezig is.