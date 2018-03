Walmart verhoogt leeftijdsgrens voor wapens

De Amerikaanse supermarktketen Walmart stopt met de verkoop van wapens en munitie aan mensen jonger dan 21 jaar. Ook haalt het bedrijf wapens die lijken op machinegeweren van de site.

De supermarkt neemt het besluit naar aanleiding van de schietpartij in Parkland (Florida) van twee weken geleden. Bij de schietpartij op de school kwamen in totaal zeventien mensen om het leven. De dader, een ex-leerling, was 19 jaar oud.

De discussie over wapenbezit in de VS is in volle gang. De supermarktketen Walmart staat bekend om zijn veelzijdige assortiment en heeft al jaren vuurwapens en munitie in de schappen liggen.

Drie jaar geleden nam de keten het besluit om te stoppen met de verkoop van vuurwapens van het type AR-15, dat de dader in Florida gebruikte, en enkele andere semi-automatische vuurwapens. Ook verkoopt de winkel geen patroonhouders waar grote hoeveelheden kogels in kunnen.