'Rutte kan niet zomaar aanbellen bij de AIVD en alle staatsgeheimen inzien'

De Nederlandse overheid gebruikt drie niveaus voor staatsgeheimen.

1. Stg. Confidentieel: Dit is het laagste niveau van geheimhouding. Dit is bedoeld voor informatie of materiaal dat, als het in verkeerde handen komt, schade kan toebrengen aan het belang van Nederland of zijn bondgenoten.

2. Stg. Geheim: Dit stempel is bedoeld voor informatie die ernstige schade kan toebrengen aan het belang van Nederland of zijn bondgenoten.

3. Stg. Zeer Geheim: Het hoogste veiligheidsniveau. Informatie met dit stempel kan zeer ernstige schade toebrengen aan het belang van Nederland of zijn bondgenoten als niet-gerechtigden er kennis van nemen. "Vaak staan in dit soort documenten namen van informanten of agenten", zegt Braat.