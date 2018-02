Kaas, hagelslag en ontbijtkoek bij start voorzitterschap Veiligheidsraad

Nederland is vanaf morgen een maand lang voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat houdt in dat Nederland in maart alle vergaderingen van de raad over wereldproblemen en vredesmissies leidt en daarbij eigen accenten kan zetten.

Het voorzitterschap begint in alle vroegte met een oer-Hollands ontbijt, thuis bij de Nederlandse VN-ambassadeur Karel van Oosterom en zijn vrouw in New York. Alle ambassadeurs van de vijftien landen in de Veiligheidsraad krijgen Hollandse kaas, chocoladehagel en ontbijtkoek voorgezet, zei Van Oosterom tegen NOS Met het Oog op Morgen.

Oorlogen en spanningen

Meteen na het ontbijt wordt de agenda voor de dag vastgesteld en begint het echte werk, zei Van Oosterom, die een behoorlijk drukke maand tegemoet gaat. Alleen al de oorlogen in Syrië en Jemen en de spanningen over het kernwapenprogramma van Noord-Korea vergen veel tijd en aandacht. Nederland leidt niet alleen alle vergaderingen, maar moet ze ook voorbereiden en wil daarnaast eigen accenten zetten en zaken agenderen.

Als voorbeeld van zo'n agendapunt noemde Van Oosterom het verbeteren van vredesoperaties van de VN. "Dat er per jaar tientallen doden vallen onder militairen van vredesmissies haalt lang niet altijd het nieuws, maar het is wel een feit. Wij willen daar aandacht voor vragen en VN-troepen uit armere landen bijvoorbeeld beter uitrusten en beter opleiden voor hun vredestaak. Daarbij kunnen we putten uit onze eigen ervaringen, met bijvoorbeeld de missie in Mali."

Juridische hoofdstad van de wereld

Als voorzitter wil Nederland ook de nadruk leggen op het voorkómen van conflicten en van straffeloosheid. "Den Haag is toch de juridische hoofdstad van de wereld."

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken is deze maand een paar keer in New York om zelf vergaderingen van de Veiligheidsraad voor te zitten. Zo leidt ze op 8 maart een vergadering over het verlengen van de VN-missie in Afghanistan en op 22 maart een vergadering over het Tsjaadmeer en omgeving, waar door grote droogte een watertekort dreigt.