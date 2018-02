Leerlingen rouwen op school om Orlando

Zo'n 200 vrienden en schoolgenoten hebben de maandagavond dood gevonden Orlando Boldewijn (17) herdacht. Ondanks de krokusvakantie was de school van de jongen geopend en kwamen leerlingen en docenten samen om te rouwen.

Op de website van de Rotterdamse Wolfert van Borselen-school prijkt een foto van Orlando. Het bestuur is diep geschokt en intens verdrietig over zijn overlijden, staat in het bericht onder de foto. Op de school zelf is een herdenkingsruimte ingericht waar schoolgenoten elkaar troostten en herinneringen aan Orlando ophaalden.

Directeur Arnold Koot gaf een toespraak. "Als je Orlando niet kende, dan had je oogkleppen op", zei hij tegen RTV Rijnmond. "Hij was een hele markante persoonlijkheid. Hij was lang en iedereen mocht hem heel graag."

Vermist

Afgelopen maandag vonden duikers het lichaam van de 17-jarige Orlando in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was acht dagen vermist.

Ook vrijdagochtend kunnen de leerlingen nog op school samenkomen om herinneringen uit te wisselen over hun schoolgenoot.