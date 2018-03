'Rusland vecht in Syrië door totdat alle opstandelingen zijn uitgeschakeld'

Rusland mengt zich al bijna tweeëneenhalf jaar in de oorlog in Syrië. Eind september 2015 bombardeerde de Russische luchtmacht voor het eerst doelen in het door burgeroorlog verscheurde land. Sindsdien is de situatie op het slagveld drastisch veranderd. Met de val van IS-bolwerk Raqqa, eind 2017, is die terreurorganisatie vrijwel verslagen. Het regime van president Assad is op de meeste plaatsen aan de winnende hand.

"Sinds de Russische inmenging is de situatie in Syrië in een stroomversnelling geraakt", zegt Van der Steen. Rusland vocht er niet alleen tegen IS, maar ook tegen opstandelingen tegen president Assad. Dat zijn in de ogen van Poetin ook terroristen.

'Doorpakken'

Hoewel Rusland in december aankondigde troepen terug te trekken uit Syrië, lijkt het erop dat de Russische strijd nog niet gestreden is. Het land vecht door tot alle opstandelingen verdreven zijn. "Nu de eindstreep zo dichtbij is willen ze doorpakken, totdat de rebellen helemaal geen gebieden meer in handen hebben."