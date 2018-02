Vrachtwagen met hennepkwekerij in laadbak ontdekt

Hennepkwekerijen in kruipruimtes, onder viaducten of in het bos: criminelen probeerden al jaren van alles om hun groene planten verborgen te houden. In Groningen waren ze wel heel creatief. Daar ontdekte de politie na een anonieme tip een hennepkwekerij in een vrachtwagen.

De truck stond geparkeerd in een loods op een industrieterrein. Achter de laadklep vonden agenten een compleet ingerichte kwekerij met 250 hennepplanten.

Wegrijden

"Het komt wel eens vaker voor", zegt een politiewoordvoerder, "maar in Groningen hebben we het nog niet eerder gehad. De achterliggende gedachte is natuurlijk dat je kunt wegrijden als de grond je te heet onder de voeten wordt."

Een 49-jarige man uit het Drentse Tynaarlo is aangehouden. De politie heeft zijn BMW in beslag genomen, schrijft RTV Noord. Wat hij precies te maken heeft met de henneptruck wordt nog onderzocht.