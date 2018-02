Hoge opkomst dna-onderzoek in dorp Nicky Verstappen

In het Limburgse dorp Heibloem heeft tot nu toe 90 procent van de opgeroepen mannen wangslijm afgestaan voor het dna-onderzoek in de zaak-Nicky Verstappen. Het lichaam van die jongen van 11 uit Heibloem werd in augustus 1998 gevonden op de Brunssummerheide. De zaak is nooit opgelost.

De politie is tevreden over de opkomst tot nu toe. "Het bevestigt de signalen die we al in de gemeenschap hadden opgevangen. Er is een grote bereidheid om dna af te geven."

Er waren 400 mannen uit Heibloem opgeroepen. De politie hoopt dat zich alsnog mannen melden die de afgelopen dagen niet in de gelegenheid waren naar de afnamepost te gaan. Ook zijn er extra uitnodigingen verstuurd naar mannen die in 1998 in Heibloem woonden, maar die later zijn verhuisd.

Vrijwillig meedoen

In totaal heeft de politie aan 21.500 mannen gevraagd om dna-materiaal af te staan. Uit de omgeving van de Brunssummerheide hebben tot nu toe bijna 4200 mannen gehoor gegeven aan de oproep om vrijwillig aan het verwantschapsonderzoek mee te doen.

Tot en met 18 maart wordt nog dna afgenomen in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen.