Amerikaanse sportzaak staakt verkoop wapens

De Amerikaanse sportzaak Dick's Sporting Goods staakt de verkoop van wapens zoals die bij de aanval op een middelbare school in Florida zijn gebruikt. Ook maakte het bedrijf bekend dat het de minimumleeftijd bij de verkoop van alle vuurwapens verhoogt naar 21 jaar. Dick's is met ruim 600 filialen in 48 staten de grootste Amerikaanse keten van sportartikelenwinkels.

Ook zal Dick's geen magazijnen meer verkopen die het mogelijk maken om meer dan het gebruikelijke aantal kogels af te vuren. Over het accessoire dat van een semi-automatisch wapen een machinegeweer maakt, schrijft de keten in een open brief dat deze bump stock in zijn winkels nooit is verkocht en nooit verkocht zal worden.

De dader van de schietpartij in Parkland in Florida kocht een wapen bij Dick's, maar niet het semi-automatische wapen AR-15 waarmee het bloedbad werd aangericht. Nikolas Cruz schoot 17 scholieren en leraren dood.

Na het drama op de basisschool Sandy Hook op 14 december 2012, met 26 doden onder wie 20 kinderen, haalde Dick's al semi-automatische wapens uit sommige filialen. Nu zijn ze in geen enkele winkel van de sportzaak meer te koop.

Topman Edward Stack zei vandaag in het tv-programma Good Morning America dat zijn bedrijf het gevoel had iets te moeten doen na de schietpartij in Florida. Hij verwacht een terugslag voor, maar hij zei erbij dat het besluit onherroepelijk is.