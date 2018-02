Slachtoffer van schietpartij Almere overleden

Het slachtoffer van een schietpartij in Almere gisteravond is overleden. Volgens de politie is het een 20-jarige man uit Almere.

Rond 21.30 uur werd geschoten in een woning aan de Kapitein de Langestraat. Agenten troffen een zwaargewonde man aan. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en overleed later in het ziekenhuis.

Drie Almeerders van 17, 19 en 20 jaar zijn aangehouden. Twee verdachten werden bij de woning gearresteerd, de derde meldde zich later op het politiebureau.

De technische recherche is 's avonds in de woning uren bezig geweest met onderzoek, schrijft Omroep Flevoland.