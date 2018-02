Podcast #DeDag: 'Het landbouwsysteem blijft zichzelf om zeep helpen'

Op korte termijn misschien verstandig maar op de lange termijn zeer destabiliserend, zo vat Wouter van Dieren de toegenomen productie van suikerbieten samen. Het Europese suikerquotum is losgelaten en daarom produceren boeren erop los.

Dat klinkt als goed nieuws, maar dat is het niet, waarschuwt Van Dieren. Hij is lid van de Club van Rome, een denktank over de toekomst van de wereld. "Als je denkt dat je welzijn kunt bezorgen door de wereld uit te putten, zorg je ervoor dat er uiteindelijk helemaal niets overblijft."

De schuld ligt volgens hem bij het systeem: "Boeren zijn voortdurend in crisis omdat ze gedwongen worden om de bodem uit te putten en vee over te belasten. Dat komt doordat de kostprijs hoger is dan de prijs die in de supermarkt wordt gerekend. Als dat niet anders kan, blijft het systeem zichzelf om zeep helpen."

Volgens Van Dieren kunnen we stoppen met kleine stapjes in regelgeving en moeten we ons richten op de grote vraag: kunnen we straks nog zeven miljard mensen voeden? "Het antwoord is nee. En daar ligt een taak voor de hele samenleving."