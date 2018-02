Politieagent onwel door drugsafval

Een politieagent is vanochtend onwel geraakt door drugsafval. De agent ademde chemicaliƫn in, waardoor hij last kreeg van zijn luchtwegen. Uit voorzorg is hij naar het ziekenhuis gebracht.

De politie trof in Alphen in Noord-Brabant 45 jerrycans met drugsafval aan langs de weg. Kort daarop werdeen agent kortademig. "Voor de productie van synthetische drugs, zoals xtc, worden chemicaliƫn gebruikt. Bij drugsafval komen vaak zuren en logen vrij. Dat soort stoffen maken longblaasjes kapot. Vermoedelijk ademde de agent dit per ongeluk in", zegt de politie Zeeland-West Brabant.

Het komt niet vaak voor dat een agent onwel raakt door drugsafval. "Wanneer we drugsafval vinden, wordt het gebied meteen afgezet. Specialisten ruimen het afval dan op. Het kan zijn dat de wind verkeerd stond, waardoor de agent toch last kreeg van schadelijke stoffen uit die vaten."