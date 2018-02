Ondanks vakantie 'normale ochtendspits' door winterweer

De sneeuw en gladheid hebben op een aantal plaatsen tot kleine problemen op de weg geleid. Vooral rond Amsterdam is vertraging ontstaan, als gevolg van twee ongelukken op de A1. Ook bij Den Haag ontstonden files door een ongeluk. Er stond in totaal zo'n 150 kilometer file rond 8.00 uur, wat niet ongebruikelijk is op een woensdag buiten de vakantie.

"Normaal gesproken zou je niet zoveel files verwachten in de voorjaarsvakantie, maar door de sneeuw die in het midden van het land en rond Amsterdam is gevallen zie je een vrij normale spits", zegt Wijnand Zwaan van de ANWB. "De kanttekening is wel dat dit allemaal rond Amsterdam was. In het grootste deel van het land was het wel gewoon voorjaarsvakantie."

Het KNMI waarschuwt dat het lokaal glad kan worden door de sneeuwval en opvriezende sneeuwresten. Vanochtend geldt in het hele land code geel.