Olympisch goud gewonnen, en nu? Het zwarte gat na de Spelen

De medailles zijn binnen en de olympische atleten zijn gehuldigd. Het normale leven begint weer voor veel sporters. Maar dat is niet altijd eenvoudig: sporters die hun olympische droom verwezenlijkt hebben, kunnen in een zwart gat vallen als zij geen plan hebben voor ná de Spelen.

Volgens sport- en prestatiepsycholoog Brendon Koolen kan een atleet in een dip terechtkomen wanneer hij of zij zichzelf alleen maar als topsporter ziet. "De atleet ziet de sport dan niet meer als een onderdeel van zijn leven, maar als zijn hele leven", legt Koolen uit. Een slechte prestatie op het veld werkt dan mentaal door: de sporter denkt dan ook slecht over zichzelf.

Huilbuien en slapeloosheid

Zo had Dafne Schippers geregeld last van enorme huilbuien na de Spelen in Rio in 2016, vertelde ze in de Volkskrant. Schippers zei alleen maar op de bank te kunnen liggen en voor zich uit te staren. Ook oud-schaatser Stefan Groothuis en bobsleeër Jeroen Piek spraken openlijk over hun depressie.

Koolen helpt sporters in de omgeving van Den Haag met het versterken van hun zelfvertrouwen en het verwerken van tegenslagen. Hij vindt het essentieel dat sporters een meer evenwichtig zelfbeeld ontwikkelen. Dat zij naast de sport ook nog andere invullingen voor hun leven hebben. "Op het moment dat de sport ineens wegvalt, kunnen ze denken: als ik geen sporter ben, wat ben ik dan?"