Brandweer kan veenbrand in Deurnese Peel niet bereiken

In natuurgebied de Deurnese Peel in Noord-Brabant is een veenbrand uitgebroken. De brandweer is groot uitgerukt, maar kan de brand niet blussen omdat het moerasgebied niet toegankelijk is.

In overleg met de boswachters van Staatsbosbeheer houdt de brandweer de situatie in de gaten.

De gemeente Deurne meldt dat er in de wijde omgeving overlast kan zijn van stank en rook, maar zegt dat mensen morgenochtend gewoon naar hun werk kunnen. Wel luidt het advies om zo min mogelijk rook in te ademen. De brandweer verricht metingen in de omgeving.

Vorig jaar juni was er grote overlast toen een veenbrand in het natuurgebied steeds weer oplaaide.