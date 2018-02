Celstraf voor Egyptische zangeres na grapje over vervuilde Nijl

Een populaire zangeres uit Egypte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een half jaar omdat ze een gekscherende opmerking had gemaakt over de vervuiling in de rivier de Nijl.

Een fan vroeg zangeres Sherine Abdel Wahab om het nummer Mashrebtesh Men Nilha (Heb je uit de Nijl gedronken?) te zingen. Daarop reageerde ze dat ze bang was voor besmetting met parasieten. "Je kunt beter water van Evian drinken", zei ze grappend.

Die opmerking kwam haar duur te staan. Ze werd eerder al door de Egyptische vakbond voor muzikanten geschorst en nu heeft een rechtbank in Cairo haar dus veroordeeld wegens het verspreiden van onjuiste informatie.

Excuses

De 37-jarige Sherine hoeft niet direct de gevangenis in. Ze kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan en mag dat in vrijheid afwachten. Ook heeft ze inmiddels haar excuses aangeboden voor de opmerking. "Mijn geliefde land Egypte, ik bied mijn excuses aan met heel mijn hart, voor alle pijn die ik heb veroorzaakt."

Sherine Abdel Wahab is een van de populairste zangeressen van Egypte. Naast haar optredens op het podium is ze actief als actrice, televisiepresentator en was ze jurylid bij de Arabische versie van The Voice.