Voor eerst in jaren weer minder mensen in de bijstand

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is voor het eerst in bijna tien jaar tijd gedaald. In 2017 nam het aantal af met zo'n 3500, meldt het CBS. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 2008 toen de gevolgen van de economische crisis nog niet waren doorgedrongen tot de arbeidsmarkt in Nederland.

De afname van vorig jaar zat vooral in de groep 27- tot 45-jarigen. Bij 45-plussers en mensen met een niet-westerse achtergrond nam het aantal uitkeringen wel toe.

In totaal zaten eind 2017 zo'n 514.000 mensen in de bijstand. Meer dan de helft daarvan heeft een niet-westerse achtergrond.

In Zeeland was relatief de grootste afname te zien van mensen met een bijstandsuitkering. In de regio van Gorinchem kwamen netto juist meer mensen de bijstand in.

Volgens het CBS verschillen de redenen per regio aanzienlijk. Van invloed zijn bijvoorbeeld de plaatselijke arbeidsmarkt, de aanwezigheid van asielzoekers en gemeentelijk beleid.