KNMI waarschuwt voor gladheid en winterse kou

Het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid door sneeuwval en opvriezende sneeuwresten. Tot morgenochtend vroeg geldt daarom code geel in het hele land, behalve Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Op de Waddeneilanden sneeuwt het vanavond nog. Stuivende sneeuw en sneeuwresten kunnen daar vannacht tot gladheid en overlast leiden.

Gevoelstemperatuur

Door de combinatie van de lage temperatuur en de aantrekkende wind kan de gevoelstemperatuur in het noordoosten rond middernacht onder de -15 graden uitkomen, zegt het KNMI. Later in de nacht kan het ook in het oosten zo koud worden.

Morgenavond zakt de gevoelstemperatuur in het hele land tot onder de -15.