'De 97 procent van Sven zijn een wake-upcall voor de schaatssport'

Commercie en schaatsen gaan hand in hand sinds schaatskampioen Rintje Ritsma in 1995 zijn Sanex-ploeg oprichtte. Terwijl Ritsma in Sanex-reclames op televisie schitterde, begonnen ook andere schaatsers hun eigen commerciële ploegen.

Begin jaren 90 schaatsten alle succesvolle sporters nog onder de vlag van de KNSB-kernploeg, maar in 2002 werd dat team ontbonden. Alle schaatsers hadden hun heil bij een commercieel team gevonden.