4500 kilo cocaïne onderschept; zes mensen in Oss aangehouden

De politie heeft in Oss vier mannen en twee vrouwen aangehouden nadat in de haven van Antwerpen afgelopen weekend 4500 kilo cocaïne was onderschept.

De drugs zaten in een zeecontainer met bananen, afkomstig uit Colombia. De douane in Antwerpen ontdekte de cocaïne.

Om erachter te komen voor wie de drugs bedoeld waren, volgde de politie het pakket vanuit Antwerpen naar Oss. Daar werd de container door zes mensen opgevangen. Zij zijn nu aangehouden. Het gaat om een man en een vrouw uit Uden, twee mannen uit Oss, een vrouw uit Nuland (bij Den Bosch) en een man uit Colombia.

De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. De zes verdachten moeten deze week voor de rechter verschijnen, meldt Omroep Brabant.