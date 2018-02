Drechtsteden dagen chemische bedrijven voor de rechter

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht stellen twee chemiebedrijven financieel aansprakelijk voor de gevolgen van de uitstoot van PFOA en GenX. De stoffen worden door de bedrijven DuPont en Chemours uitgestoten bij de productie van teflon.

Door de uitstoot ontstond schade aan de bodem en het water in de omgeving van het terrein. De gemeenten hebben naar eigen zeggen flink meebetaald aan onderzoeken naar verontreiniging van de bodem en het water. Ook moesten er ambtenaren worden vrijgemaakt.

Verder zijn kostbare gezondheidsonderzoeken gedaan, bij onder anderen inwoners van Sliedrecht. Die gemeente probeerde de kosten van een bloedonderzoek te verhalen op Chemours, maar het bedrijf weigerde te betalen.

Praten over vergoeding

Nu gaan de drie gemeenten samenwerken. Ze willen dat de rechter bepaalt in hoeverre Chemours en DuPont aansprakelijk zijn voor de kosten, nu en in de toekomst. De bedrijven zijn door de gemeenten uitgenodigd voor een gesprek, schrijft RTV Rijnmond.

PFOA werd tussen 1970 en 2012 gebruikt door DuPont, dat later deels werd opgesplitst in Chemours. Sinds een paar jaar is PFOA vervangen door GenX, maar ook daarover is al langere tijd ophef. GenX zou onder meer kankerverwekkend zijn.