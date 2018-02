Moordverdachte bekent toedienen insuline zonder medische noodzaak

De verzorger uit Rotterdam die wordt verdacht van moord en poging tot moord op bewoners van verpleeghuizen, heeft bekend dat hij drie bewoners zonder medische noodzaak insuline heeft toegediend. In twee gevallen was dat opzettelijk, in het derde zou hij per ongeluk de verkeerde patiënt insuline hebben gegeven.

Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt op de eerste zitting in het proces tegen de 21-jarige Rahiied A. Een van de slachtoffers overleefde het onnodig toedienen van insuline niet, de twee anderen wel.

Het onderzoek naar twaalf andere meldingen van verdachte situaties in verzorgingshuizen is nog in volle gang. Van de in totaal vijftien onderzochte gevallen gaat het om zeven sterfgevallen. Voor het onderzoek zijn drie lichamen van overleden bewoners van zorginstellingen opgegraven.

Vraagtekens

De advocaat van A. zet "gezien zijn emotionele gesteldheid tijdens het verhoor" grote vraagtekens bij de bekentenis die de verdachte vlak na zijn arrestatie in november heeft afgelegd.

A. werkte als stagiair en invalkracht bij verschillende tehuizen in onder meer Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam. Hij liep tegen de lamp toen een bewoonster van een tehuis in Puttershoek onwel was geworden.

Artsen vertrouwden het niet en ontdekten dat ze zonder medische noodzaak insuline ingespoten had gekregen. Daarop werd het OM ingeschakeld.